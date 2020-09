Bouwvakker valt van steiger en raakt zwaargewond in Brabant

De man was aan het werk op een steiger bij een in aanbouw zijnde woning toen hij door nog onbekende oorzaak van de steiger afviel.



De man is in kritieke toestand met een ambulance met spoed naar een ziekenhuis in Tilburg overgebracht. Een trauma-arts is met de ambulance meegereden.



Hoe het ongeval kon gebeuren word onderzocht door de politie.