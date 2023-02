Boxtel is Kindcentrum rijker: ‘We mochten het meubilair mee helpen uitzoeken’

BOXTEL - Het duurde even, maar dan heb je ook wat: het nieuwe Kindcentrum in de Boxtelse Jenaplanschool Molenwijk is officieel geopend. Met een mooie tuin erbij.

De tevredenheid straalt van Monique van de Ven af, directeur van de Molenwijkschool. ,,Gewéldig dat we nu een Kindcentrum hebben. In 2014 bedacht onze leerkracht Anky Melis dit al; ze zei dat het fijn zou zijn als er kinderopvang zou komen. En daar had ze helemaal gelijk in, want toen ik hier zes jaar geleden begon, miste ik dit inderdaad.”

Er werden gesprekken gevoerd met de toenmalige Kinderopvang Humanitas, wat nu Humankind heet. Maar het duurde allemaal langer dan voorzien. ,,Dat heeft te maken met de vroegere visie van de gemeente op kinderopvang. De visie van toen en nu verschilt: nu willen we één doorgaande ontwikkelingslijn van nul tot twaalf jaar. En dat is nu ook de visie van de overheid.”

Quote Met Humankind hebben we een partner die er op dezelfde manier in staat als wij Monique van de Ven

Eindelijk is het dan zover. Het Kindcentrum bestaat uit de al langer bestaande voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang plus het gloednieuwe kinderdagverblijf. Allemaal van Humankind. ,,Nu hebben we dus een integraal Kindcentrum”, legt Van de Ven uit.

,,Met Humankind hebben we een partner die er op dezelfde manier in staat als wij. We spreken dezelfde taal. Ons motto is: ‘Samen kunnen we meer’. En van Humankind: ‘De kracht van samen’. Zo kun je inhoudelijk goed samenwerken en een vertaalslag naar de praktijk maken. We kunnen bijvoorbeeld dezelfde thema’s hanteren, waarmee de pedagogische medewerkers van het kinderdagverblijf en onze leerkrachten van de onderbouw allebei kunnen werken.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Directeur Monique van de Ven. © Jan Zandee

Het Kinderdagverblijf ziet er spic en span uit. Met slaapplekken en een grote lichte ruimte met tafeltjes, stoeltjes, fauteuils en speelplekken. ,,We mochten het meubilair mee helpen uitzoeken”, vertelt Saskia Kieboom, medewerker van Humankind. ,,Het is hartstikke mooi geworden met die zachte kleuren. En lekker fris allemaal. Ontzettend fijn om hier te werken. We zijn sinds 1 januari open. En ja, we zijn ook elke dag in de tuin. Slecht weer bestaat niet, alleen slechte kleding.”

Buitendeur

De buitendeur van de grote ruimte komt uit op de tuin. Overal gras, met hier en daar een speelplekje. En een heuveltje waar kinderen op kunnen klimmen. ,,En deze lichte glooiing is een rolheuveltje, daar kunnen ze vanaf rollen”, verklaart Van de Ven. ,,Alles met natuurlijke materialen; dat past precies bij onze school.” En hoeveel kinderen kunnen er terecht in het Kinderdagverblijf? ,,Twaalf”, zegt Jeanet van Kempen, vestigingsmanager van Humankind. ,,Op drukke dagen hebben we er inmiddels zeven.”

Volledig scherm Feestje op het Kindcentrum in Boxtel. © Jan Zandee