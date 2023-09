Boxtels complex dat nu staat te verpauperen, wordt (in principe) getransformeerd in drie villa’s

Kinderop­vang in Zeilbergse boerderij wil uitbreiden: ‘Ze leren hier dat een krop sla niet uit supermarkt komt’

DEURNE - Kaylee Leenders wil haar vorig jaar geopende kinderopvang Huppakee aan de rand van Zeilberg uitbreiden. Nu ontfermt ze zich daar over vijf kinderen, over een tijdje misschien over wat meer. ,,Ze mogen buiten vies worden.”