Boze klant steekt medewerker van Domino’s Pizza in Veghel, verdachte op blote voeten gepakt na zoektocht

Cosy Foodbar moet dé borrelplek worden die Eersel volgens Wolfgang Meidl nu zo mist

EERSEL - Het gebouw midden op de Markt in Eersel was lange tijd leeg, maar woensdag opent hier Cosy Foodbar. Een plek voor eten, borrelen en uitgaan. ,,Er zijn in Eersel zo veel mensen die uit de stad komen, maar die het stadse hier niet kwijt kunnen”, zegt eigenaar Wolfgang Meidl.