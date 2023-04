Antikrakers worstelen met plotseling vertrek: ‘Opvang vluchtelingen is prima, maar wij dan?’

Rotterdam­mer Herman Hell koopt na Het Wapen ook Bellevue: ‘Voelde me direct thuis in Willemstad’

WILLEMSTAD - De Rotterdamse horecaondernemer Herman Hell houdt van Willemstad. Hij kocht in 2018 hotel Het Wapen van Willemstad. En nu is zijn Hell’s Kitchen Horeca Groep (HKHG) ook eigenaar van restaurant Bellevue, tweehonderd meter verderop. ,,In de zomermaanden is het hier net Saint-Tropez.”