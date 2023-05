De Brabander die met vele supporters in de regen danste na groots kampioensfeest in Duitsland: 'Het was legendarisch’

Weg dicht door ernstig ongeval bij Breda, verkeers­druk­te in heel West-Bra­bant

BREDA - Door een ongeval op de A16 bij knooppunt Princeville is de weg dicht in de richting van Breda. Een automobilist is daarbij ernstig gewond geraakt. Ook op andere snelwegen in Brabant is het vrijdagmiddag erg druk.