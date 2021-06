Het wonder van Frank: na acht jaar in een rolstoel kan Ossenaar weer lopen, met dank aan corona

Martin (74) had trek in snoekbaars, maar betaalde uiteinde­lijk 1060 euro voor zijn visje

12 mei Een snoekbaars voor 1060 euro. De maaltijd voor visser Martin van Hoof (74) tijdens een uitje in de Hoeksche Waard bleek behoorlijk prijzig. De inwoner van het Brabantse Asten ving de vis immers in de periode dat dit verboden is. Maar Van Hoof liet het er niet bij zitten. ,,Die boete is niet normaal.’’