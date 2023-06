Ronde van Berkel valt niet samen met kermis, organisatie baalt: ‘Niemand heeft ons wat verteld’

met video + update Man (41) zwaarge­wond gevonden bij parkeer­plaats na steekpar­tij in Den Bosch: ‘Verzamel­plaats van verwarde mensen en dealers’

DEN BOSCH - De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een zwaargewonde 41-jarige man gevonden aan de Van Grobbendoncklaan in Den Bosch. De Bosschenaar bleek gewond te zijn geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer werd aangetroffen in de buurt van een parkeerplaats waar buurtbewoners in de avonduren liever niet komen.