Publiek belaagt en bekogelt agenten na wielerron­de: ‘Een absurde explosie van geweld’

ETTEN-LEUR - Een vechtpartij in Etten-Leur is zondagavond volledig uit de hand lopen. Er raakten meerdere mensen gewond, onder wie drie agenten. De politie spreekt van ‘een absurde explosie van geweld’ en hield vier mensen aan. Burgemeester Mark Verheijen van Etten-Leur veroordeelt het incident en noemt het een ‘absoluut dieptepunt’. ,,Geweld tegen politie is volstrekt onacceptabel en tolereren we niet.”