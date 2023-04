Van vitrines in Rijksmuseum en Louvre tot wanden met ingebouwde techniek in Beijing; Bruns timmert al zestig jaar aan de weg

Hotel Waalwijk biedt een jaar langer onderdak aan vluchtelin­gen: ‘Belangrijk om onze bijdrage te blijven leveren’

WAALWIJK - Het voormalige NH-hotel in Waalwijk blijft een jaar langer in gebruik als opvanglocatie voor vluchtelingen. De roep om dit soort huisvesting is onveranderd groot. De opvang loopt nu door tot september 2024.