Brabant Bokaal voor Hendrik van der Aalst

Update Man (17) raakt gewond bij vechtpar­tij in Waalwijk, 23-jarige jongen met stanleymes aangehou­den

WAALWIJK - Bij een vechtpartij aan de Verdistraat in Waalwijk is dinsdagavond een 17-jarige jongen lichtgewond geraakt en afgevoerd naar het ziekenhuis. Een 23-jarige jongeman werd aangehouden. Hij had een stanleymes bij, dat in beslag is genomen voor onderzoek.