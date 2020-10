Brabants AH-distributiecentrum vol rook bij fikse brand, rook in wijde omgeving te zien

De vlammen zijn overgeslagen naar het pand. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en is met man en macht aan het blussen. In verband met die werkzaamheden is de weg afgesloten. De zwarte rookpluimen zijn al van veraf te zien.

Pand ontruimd

Er raakte niemand gewond. De politie is aanwezig en het pand is ontruimd. Op privébeelden is te zien dat de hal vol etenswaren van binnen volledig onder de rook staat. Om die reden zet de brandweer een grote ventilator in.



De brand ontstond rond 8.00 uur. Vanwege het uitbreidingsgevaar werd er al direct opgeschaald naar een middelbrand, laat de Veiligheidsregio weten. Die raadt omwonenden aan om ramen en deuren te sluiten als zij last hebben van de rook.