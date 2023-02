Brabantse treinstations niet populair, Lage Zwaluwe scoort het slechtst van Nederland

BRABANT - Treinreizigers zijn niet tevreden over Brabantse treinstations. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research in opdracht van NS en ProRail onder 85.000 reizigers. In de top 40 van meest populaire stations staat niet één station uit Brabant. Station Lage Zwaluwe staat zelfs helemaal onderaan de lijst en is het minst populaire treinstation van Nederland.

Boven alle andere Brabantse treinstations staat op plek 48 station Deurne. Een paar plekken lager volgt Ravenstein als tweede Brabantse station, ook met een 7,6. Station Breda staat met een 7,5 op nummer drie van meest favoriete stations in Brabant.

Treinreizigers stappen van alle stations in heel Nederland het minst graag in de trein op Lage Zwaluwe. Het station staat helemaal onderaan de lijst en scoort met een 5,2 onvoldoende. Het treinstation scoorde een jaar eerder nog wel een voldoende met een 6,5.

Slechte ligging

In 2020 scoorde Lage Zwaluwe ook al slecht. „Ondanks dat het perron is vernieuwd en er LED-verlichting gehangen is, blijft het station last houden van de ligging. Het station ligt op afstand van het dorp ligt en naast de snelweg”, legt NS-woordvoerder Arno Leblanc uit. „Reizigers vinden het station wel overzichtelijk en makkelijk om de trein in te komen.”

Meer tevreden

Reizigers waren in 2022 over de meeste stations iets meer tevreden dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit de Stationsbelevingsmonitor 2022, het onderzoek dat werd uitgevoerd door I&O Research. Ook station Vught scoorde in 2022 met een 7,5 hoger dan andere jaren. In 2021 gaven reizigers het station nog een 7,4 en in 2017 een 6,9.

Het gemiddelde cijfer van alle stations is een 7,32. Een jaar eerder was het 7,31 en in 2016 was dat nog iets lager: een 6,94. ProRail en NS onderzoeken ieder jaar hoe reizigers over de stations denken en waar verbeteringen doorgevoerd kunnen worden.

Limburgse stations populair

Limburg doet het ten opzichte van Brabant een stuk beter. De drie populairste stations staan namelijk allemaal in Limburg. Met een 8,3 is station Klimmen-Ransdaal het populairst. Reizigers waarderen dit station vanwege de mooie ligging in het heuvelachtige landschap en het monumentale stationsgebouw uit 1913 met restaurant en terras op het perron. Schin op Geul en Valkenburg staan op de tweede en derde plaats.