Brabantse Veiligheidsregio's: ‘Door verlenging lockdown definitieve streep door carnaval’

Zo bereidt Brabant zich voor op het coronavac­cin: ‘Die sporthal­len hoef je nu nog niet in te richten’

3 december DIESSEN/OSS - Nu het coronavaccin eraan komt, rijst de vraag: is iedereen die in Brabant spuitjes moet gaan zetten al voorbereid? Dat niet, maar er kan wel snel gehandeld worden. ,,Die sporthallen hoef je nu nog niet in te richten.”