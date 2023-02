BrabantZorg poetst gevel op na brand onder kantoorpand in Oss

Repetities spektakel­stuk ’53 van start: ‘We eren de redders en herdenken de slachtof­fers’

De spelers van stichting de Vierschaar kwamen dinsdag bijeen in bioscoop Kiek in de Pot. Daar werden de rollen verdeeld, de verhaallijnen uiteengezet en de details besproken van het nieuwe openluchtspektakel '53, over de watersnoodramp. ,,We gaan het op een gedenkwaardige en respectvolle manier op het toneel brengen”, zei voorzitter Marco Duijvelaar.

14:09