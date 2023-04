Brand Etten-Leur in wijde omtrek te zien: bekijk hier de beelden

Met videoETTEN-LEUR - De enorme brand in Etten-Leur is tot in de wijde omtrek te zien. Vanuit andere locaties in Brabant, maar ook vanuit Antwerpen is te zien dat er op het industrieterrein in Etten-Leur een grote brand gaande is. Bekijk hieronder beelden vanuit allerlei windstreken.