Brand verwoest drie landbouwvoertuigen in Vlierden

Bernadette (72) supertrots op bedank­kaart van koning Charles: ‘Die ga ik inlijsten’

HALSTEREN - Na het overlijden van Queen Elisabeth stuurde Bernadette Sitters een condoleance aan koning Charles. Behalve blij verrast is ze vooral trots nu bij haar verzorgingshuis Bosgaard in Halsteren een bedankbrief van Charles III is bezorgd.