Brandweer blijft paraat voor nasmeulen Axell in Etten-Leur

indebuurt.nl Thom verhuisde van Breda naar Tilburg: 'Voor de liefde'

De een is geboren en getogen in Tilburg en de ander verhuist voor de liefde naar onze stad. Bij Thom is dit laatste het geval. De Bredanaar verruilde de Parel van het Zuiden om voor de thuisstad van zijn vriendin Bo Oprinsen.