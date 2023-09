Brandweer blust vliegensvlug bergingsbrand bij de overburen van Bellefleur in Fijnaart

Onderzoek: ‘Zware’ aanpak asbestver­vui­ling na brand Huizers­dijk gebaseerd op beperkte info

MOERDIJK - Als burgemeester Aart-Jan Moerkerke eerder had geweten dat er bij de brand aan de Huizersdijk in Zevenbergen eind vorig jaar asbest vrijkwam van de minder gevaarlijke soort, had hij voor een minder zware aanpak gekozen.