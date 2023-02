Brandweer en politie op één plek in Drunen: Heusden ziet het wel zitten

Belangen­ver­e­ni­ging wil geen 250 flexwonin­gen voor spoedzoe­kers in Oosteind: ‘Dit is gewoon te veel’

OOSTERHOUT - De Vereniging Belangen Oosteind (VBO) doet een dringend beroep op het Oosterhoutse stadsbestuur om af te zien van 250 flexwoningen in de omgeving Ter Horst. Op 400 woningen in Oosteind is dat aantal te veel en voor de integratie is het beter de mensen te spreiden.