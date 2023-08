Brandweer en politie zoeken naar mogelijke drenkeling in singel in Breda

Update met video Enorme ravage na explosie in vakantie­huis Rosmalen: ‘Knal ging echt bizar hard’

ROSMALEN - Het is een wonder dat woensdag iemand ‘slechts’ gewond raakte bij de ontploffing van een vakantiehuisje aan de Oude Baan-Oost in Rosmalen. De ravage is er namelijk enorm en dat gaat ook op voor de schrik bij de eigenaar van het pand.