Brandweer heeft hulp nodig om koe uit sloot in Boxtel te halen

Explosief stijgende kosten, dus dieren­asiel moet iets doen: ‘Hogere tarieven zijn nodig’

WAALWIJK - Het dierenasiel in Waalwijk worstelt met fors gestegen kosten. De prijzen van de medische zorg, huisvesting, energie: het hakt er stevig in. Het asiel gaat daarom per 1 september tarieven verhogen. ,,Het kan niet anders.”