Brandweer in Boxtel rukt uit voor verbrande worstenbroodjes

Wat een goed idee leek in de Peel over het verwerken van afval, pakte toch verkeerd uit

Vooruit, we beginnen met een kleine quiz. Er is in Nederland maar één regionale afvalinzamelaar die het leeuwendeel van zijn afval door maar één bedrijf laat verwerken. Welke is dat? Dat is Blink, in de regio Helmond.