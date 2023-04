Brandweer rukt groots uit vanwege luchtbellen en rook uit water in Tilburg, blijkt gedumpte accu

Wess (7) weet het zeker, na zijn bezoek aan de Risk Factory in Geertrui­den­berg: ‘Later word ik politie­agent’

GEERTRUIDENBERG - Meer dan 3200 basisschoolleerlingen ontving de Risk Factory, gesitueerd in de oude Dongecentrale in Geertruidenberg, sinds de opening vorig jaar in april. Kinderen uit de groepen 7 en 8 afkomstig uit de hele regio. Tijdens de open dag, afgelopen zaterdag, was iedereen welkom.