Brandweerman zet ontruimingsoefening in scène om vriendin ten huwelijk te vragen

Litouwer uit Helmond tussen de beste wijnproe­vers ter wereld, zijn baas Jermain de Rozario vindt dat ‘ruig nieuws’

HELMOND - Hij nam er speciaal drie dagen voor vrij. Sommelier Edgaras Razminas van sterrenrestaurant De Rozario in Helmond was de afgelopen dagen jurylid bij een prestigieuze wijnproeverij in Oostenrijk. Zijn baas is trots. ,,Dit is ruig nieuws.”