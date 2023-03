Brandweerteams uit regio oefenen in Almkerk. Wie wil kan komen kijken

De toetsen worden georganiseerd door het ABWC, het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité. Het gaat 11 maart niet alleen om het oefenen van vakbekwaamheid, er is ook een wedstrijdelement. De teams met de hoogste eindscores kunnen doorgaan naar een volgende ronde. In Almkerk doen teams mee uit Hank, Werkendam, ’s-Gravenmoer, Oisterwijk, Rucphen, Oudenbosch, Zundert, Hilvarenbeek en Bergen om Zoom. Ook bedrijfsbrandweer Sabic is van de partij.

Kijkje nemen

Het draait in Almkerk om een vaardigheidstoets brandbestrijding, met name in gebouwen. Belangstellenden kunnen tussen 8.00 en 17.00 uur een kijkje komen nemen. De locatie is tot de start geheim , mensen kunnen zich melden bij de nieuwe brandweerkazerne in Almkerk, Sportlaan 150.

Later dit jaar zijn er meer vaardigheidstoetsen. Op zaterdag 15 april in Wijk en Aalburg (klasse 112), op zaterdag 2 september in Werkendam (landelijke finale brandbestrijding).

Volledig scherm De gloednieuwe brandweerkazerne in Almkerk. © Brandweer