Breda komt met kersvers klimaatplan: van stroom uitwisselen tot een groene bosbuffer

Jan (64) vertrok voor zijn liefde Irina naar Rusland, maar raakte invalide door een vleeseten­de bacterie

Naar Rusland emigreren lijkt vanwege de oorlog in Oekraïne niet het beste idee. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseerde Nederlanders vorige maand zelfs dringend om het land te verlaten. Maar Jan Luites (64) uit Raamsdonksveer verhuisde in 2001 naar Siberië voor zijn grote liefde Irina (56) en zou niet meer terug willen. ,,Met het geld waar ik nu van leef, kan ik in Nederland niet meer rondkomen.”