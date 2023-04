Breda krijgt 10 miljoen extra om klimaataanpak op de rails te zetten

Blikjesfa­bri­kant moet jonge kanoslalom­mer Joris Otten gaan helpen met zijn Olympische droom

HELMOND - Het is niet makkelijk om naam te maken in de wereld van het kanoslalommen, zo ondervindt ook Joris Otten (25). Het uitoefenen van zijn sport kost geld en levert weinig op. De talentvolle Helmondse atleet droomt van deelname aan de Spelen in 2024.