Bredanaar (67) moet 16 jaar de cel in voor vermoorden van zijn vrouw: ‘Minutenlang een strijd op leven en dood’

KORT NIEUWS In­dië-herdenking in de Cacaofa­briek in Helmond

HELMOND - In de Cacaofabriek in Helmond wordt maandag 14 augustus de Indië-herdenking gehouden. Het thema is dit jaar ‘sporen van verdriet en vreugde’. Het programma begint om 19.30 uur, er zijn sprekers van verschillende generaties.