Bredanaar Skender Loshi kiest voor weerzien met oude bekenden bij derdedivisionist SteDoCo

Brengt nieuw steenuilen­kop­pel bouwplan in gevaar? ‘Nestkast elders ophangen is geen optie’

TETERINGEN - Het licht voor plan Woonakker staat nog geen maand terug op groen of er is mogelijk een weer obstakel voor de bouw van zeker 550 woningen in Teteringen. In de Heistraat is een nieuw steenuilenkoppel neergestreken. Extra onderzoek is nodig.