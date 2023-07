Bredase betonvloerenfabriek Dycore bezorgd over oprukkende woningbouw in wijk Belcrum

‘Als je hiermee bezig bent, heb je geen benul van tijd’

BOSSCHENHOOFD - In het Vliegend Museum Seppe in Bosschenhoofd waren zaterdag modelbouwers aan het werk te zien tijdens de regionale modelbouwdag, georganiseerd door International Plastic Modellers Society (IPMS). ,,Onze eigen plakdag noemen we het”, zegt Ferry Dierckxsens, regio-coördinator.