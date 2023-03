Bredase buizerd door Brabant ‘tijdelijk’ uit nest gepest vanwege bouw busremise

Op dit moment worden de bussen van Arriva nog geparkeerd in een oude remise aan de Slingerweg. Eind volgend jaar moet dit complex zijn vervangen door een nieuwe garage. Die komt te staan aan de Druivenstraat, naast de busbaan naar Oosterhout en het spoor naar Tilburg.

Aanpalend bosje

In een aanpalend bosje bevindt zich het nest van een buizerd en dat is een probleem. Het gaat namelijk om een beschermde diersoort. Ook zijn nest, en daar heeft de buizerd er soms meerdere van, mag niet zomaar worden aangepakt.

Tijdelijk ongeschikt

Dat betekent dat het nest ‘tijdelijk ongeschikt’ mag worden gemaakt. Dat is gedaan door met spanbanden een bal in het nest te bevestigen, zodat de buizerd er niet meer bij kan. Zodoende wordt voorkomen dat de roofvogel op deze plek gaat broeden.

Het nest wordt weer ‘in ere hersteld’ als de remise klaar is. Het is overigens maar de vraag of de Bredase buizerd dan weer terugkeert op zijn oude ‘rustplaats’. ,,De buizerd zou kunnen uitwijken naar andere broed- en rustplaatsen binnen zijn leefgebied”, aldus een woordvoerder van de provincie.