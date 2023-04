Bredase drummer Tirtzah vond liefde terug in poppodium Phoenix: 'Had het al opgegeven'

amateurvoetbal Reuring bij duel tussen Brabantse clubs: gebroken arm bij tiener in duel met negen doelpunten

De doelpunten vlogen in het rond voor EDN’56. Tweemaal lukte de ploeg uit Haghorst het om terug te komen van een achterstand tegen Steensel. De winnende treffer in blessuretijd (4-5) zorgde dan ook voor ontlading, al werd het duel overschaduwd door de heftige blessure van Robin Reijrink. Hij moest namelijk met zijn gebroken arm per ambulance afgevoerd worden.