Bredase weekendtips: 5 x deze leuke dingen kun je dit weekend doen

Uit eten, naar de bioscoop, een tentoonstelling bekijken, dansen tot in de late uurtjes… Het is weekend! Heb je last van keuzestress? Dit lijstje helpt je een handje. De volgende activiteiten kun je doen in het weekend van 3 tot en met 5 maart.

00’S Party bij Café Bruxelles

‘And through it aaaaaaaaaallllllllllll, she offers me protection.’ Zing jij wel eens keihard mee het nummer Angels van Robbie Williams? Dit weekend kun je helemaal los tijdens de 00’s party in Bruxelles. Je kent ongetwijfeld nog veel nummers uit je jeugd. Het feest begint om 21.00 uur en duurt tot 04.00 uur. Je hebt geen kaartjes nodig.

NL doet

Je samen inzetten via Bredase initiatieven: dat is NLdoet in een notendop. Vrijdag 10 en zaterdag 11 maart is de grote vrijwilligersactie terug en zijn ook in Breda verschillende acties.

Roep je buurman erbij en stroop de mouwen op om Breda nog wat mooier te maken! Wat dacht je van het opknappen van het speelplein bij basisschool de Eerste Rith of zorgen voor vergroening bij een woongroep voor ouderen met dementie? Samen zorg je ervoor dat Breda er net wat fraaier uitziet. Check hier wat je allemaal nog meer kan doen.

Gilde de Baronie: Stadswandeling door Breda

De hobby van het jaar is wandelen. In het park, door het bos of langs de Aa of Weerijs: even een frisse neus halen is heerlijk. Zin in een stadswandeling door Breda? Dat kan op zaterdag 11 maart om 14.00 uur. Onder begeleiding van een gids leer je stad beter kennen. De Nassau’s, de parken en de mooiste monumenten. Alles komt aan bod. De wandeling start bij de ingang van de Grote Kerk. Je kunt daar kaartjes kopen voor vijf euro.

Platenbeurs bij Brack

Op zondag 12 Maart staat Brack Breda in het teken van muziek. De hal zal voor even omgetoverd worden tot een platenbeurs. Geniet van een drankje en heerlijke lunch en snuffel rond tussen meters cd’s en vinyl. Van sale tot collectors item en van jazz tot metal, je vindt er van alles. De platenbeurs opent de deuren om 11.00 uur en je kunt er rondlopen tot 17.00 uur.

Lievense Live: Elvis tribute

Ben jij fan van Elvis Presley? Dan moet je op zaterdag 11 maart een kijkje nemen bij café Lievense. Vanaf 21.00 uur brengen Kathleen Willems & the significant others een ode aan Elvis Presley. Dus trek je blue suede shoes aan en ga mee terug naar de 50s, 60s en 70s! Entree is gratis.

