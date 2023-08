Brommerrijder rijdt zonder rijbewijs, maar beweert weg op te mogen met certificaat dat al 17 jaar (!) ongeldig is

Eerste kleinere locatie in Boxtel voor Oekraïners: ouderlijk huis aangeboden voor opvang

BOXTEL - De gemeente Boxtel richt een woonhuis aan de Rechterstraat in voor de opvang van zestien vluchtelingen uit Oekraïne. Het is daarmee de eerste kleinschalige opvang in de gemeente. Eerder dit jaar kondigde burgemeester Roland van Meygaarden al aan dat Boxtel het de komende tijd van kleine locaties moet hebben omdat grote panden niet meer beschikbaar zijn.