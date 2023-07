Brug bij Veghel nét dicht als aardappels van het land moeten: ‘Had niet slechter kunnen uitvallen’

BillyBird in elk geval nog twee jaar ‘de baas’ in Drunens zwembad Het Run

DRUNEN – BillyBird is ook de komende twee seizoenen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van zwembad Het Run in Drunen. In de tussentijd onderzoekt Heusden de mogelijkheid om ‘ergens in de gemeente’ een openluchtbad te behouden.