Bruidsparen in het zonnetje en overledenen in het licht: Anne-Mieke jubileert als ‘trouw- en uitvaartmevrouw’

Kasteelron­de in Mill: weinig renners, weinig toeschou­wers

Vrijwilligers vinden is lastig, het werk ligt op de schouders van eenzelfde groepje, dat steeds ouder wordt. Liefst zes koersen kent ‘wielerbolwerk’ Land van Cuijk. Maar die wederopstanding is geen vanzelfsprekendheid. Wielerclub Maasland Cycling, organisator van de zondag verreden Kasteelronde in Mill, maakt zich er hard voor.