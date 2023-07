BUas zet 9 ton uit Den Haag in om logistieke studies weer op de kaart te zetten

Opnieuw plukken voor een prikkie bij kweker van ‘Nederlands lekkerste aardbeien’ in Et­ten-Leur

ETTEN-LEUR - De eerste keer, op zaterdag 24 juni, was een groot succes. Een lange rij auto’s in de doorgaans rustige straat en volwassenen en kinderen op hun knieën in het veld tussen de zomerkoninkjes. Zaterdag is er een nieuwe kans.