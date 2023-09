Buren azc Oss-Noord betrekken de loopgraven: ‘Tot op het bot getergd’

Jarige Jan (85) toont dankbaar­heid als trouwe klant van deze autogarage: ‘Ik ga niet voor een tientje lopen’

Ben je half augustus zelf net 85 geworden. Denk je, mijmerend over vroeger, als eerste aan je... eveneens jarige autogarage. Jan Ronnes uit Boxmeer is er al liefst 63 jaar en schreef prompt een vriendelijk briefje naar Auto Jetten in Cuijk.