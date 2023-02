Buren en school in shock nadat man ex-vrouw, baby en kleuter met bruut geweld om het leven brengt: “Er was wel eens wat gestommel, maar nooit slaande ruzie”

In een appartement aan de Houtmolenstraat in Pelt heeft een man (37) zondagavond een vrouw (31) en haar twee kinderen (een kleuter van 4 jaar en een baby van 7 maanden) gedood, waarna hij op de vlucht is geslagen. De dader werd later op de avond dood teruggevonden, zo bevestigt het parket. De directrice van de school van een van de twee overleden kindjes, reageert in shock: “Het meisje was voor velen een vertrouwd gezichtje.”

Het is niet duidelijk wanneer de feiten precies plaatsvonden. Zondag rond 17.45 uur werden de eerste politievoertuigen en hulpdiensten in de Houtmolenstraat opgemerkt. Ook de brandweer van de zone Noord-Limburg werd ingeschakeld om onder meer een tent te plaatsen voor het onderbrengen van de slachtoffers, onder wie een baby en kleuter. Het parket van Limburg is verwittigd, waarna een gerechtelijk onderzoek is opgestart. Verder is de federale gerechtelijke politie van Limburg op de hoogte gebracht. Er werd een zoekactie opgestart om de man te vinden die voor het drama verantwoordelijk zou zijn. Die zou intussen gevonden zijn op de Breugelweg, op zo’n 2 kilometer van de woonst.

Rechts is het raam dat uitkomt op de slaapkamer van de kinderen. Dat zou de dader hebben ingeslagen.

Het zou gaan om een Bosnisch gezin dat in een echtscheiding verwikkeld zit. Een buur van het gezin getuigt: “De moeder woonde hier alleen met een meisje van vier en een jongetje van zo'n zeven maanden. Maar het koppel was al langer uit elkaar.” De moeder voelde zich naar verluidt al enige tijd onveilig. De familie zou zelfs een camera hebben laten installeren zodat een plotse verschijning van de vader zeker zou opgemerkt worden. Volgens de buurtbewoner waren de twee het wel vaker oneens. “Ik heb er af en toe gestommel gehoord, maar nooit slaande ruzie.” De buurtbewoner zou ook nog een vrouw hebben horen roepen, maar weet niet waar het geluid vandaan kwam.

De camera die de vrouw zou hebben geïnstalleerd nadat ze zich niet meer veilig voelde. Zo kon ze meteen zien als haar ex-partner plots zou opduiken.

Verder was het gezin niet echt gekend in de straat. “Het was een lieve vrouw. De kindjes ook, ik kwam hen soms tegen in de gang van ons appartement”, vertelt een bewoner van de flat. “Ze woonden hier een tweetal jaar, denk ik. Heel veel contact hadden we niet. Het oudste kindje ging hier vlakbij naar school.”

Mariska Burghoorn kwam bloemen leggen bij de woning waar een vrouw en haar twee kinderen gedood werden. Ze is zelf jonge mama en voelt zich erg betrokken.

Bloemetjes

Mariska Burghoorn woont tegenover het huis waarin het noodlottige incident zich afspeelde en is erg onder de indruk. De overbuurvrouw is zelf mama van een dochtertje van 8 maanden en legde vandaag bloemen aan de woning. “Als jonge mama voel ik me erg betrokken bij wat hier gebeurde, daarom kom ik hier bloemetjes leggen. Ik hoorde gisterenavond het geschreeuw. We waren bang, we wisten dat de dader voortvluchtig was en durfden ons kindje Maeve niet naar de crèche te brengen. Toen we hoorden dat de man overleden was, voelden we ons veiliger.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan surfen naar www.zelfmoord1813.be of bellen naar 1813

KIJK. Algemeen directeur bij Vox Pelt: “We doen beroep op rouwconsulent”



De plek waar het gezinsdrama in Pelt plaatvond.