Buren ontdaan door ‘gruwelijk tafereel’ in garagebox in Breda

Maandagnacht overleed de 49-jarige Ger van Zundert, die eerder zwaargewond raakte bij een brand in een garagebox. Onduidelijk is wat zich daar exact heeft afgespeeld.



Buurtbewoners schetsen een gruwelijk tafereel waarbij het slachtoffer zou zijn vastgebonden, met benzine overgoten en in brand gestoken. Het is met name deze bruutheid die een schok heeft veroorzaakt in de buurt.



In de straat wordt dinsdagochtend een traan gelaten bij omwonenden die napraten over de gebeurtenissen. Volgens diverse buurtbewoners was het slachtoffer een man die voor iedereen klaar stond om te helpen.