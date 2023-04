Buren tegen bouw landhuis in weelderig groen Lierop

Ergens tussen Mars en Jupiter staat een planeet met zijn naam: ‘Ik heb hem zelf nog nooit gezien’

VUGHT - Hij was bij de lancering van Space Shuttles en ruimtesondes, zag machtige sterrenregens, is voorzitter van Sterrenwacht Halley én heeft zelfs een mini-planeetje op zijn naam staan. Toch blijft Vughtenaar Urijan Poerink (69) de bescheidenheid zelve. ,,Ik ben maar een amateur en kan me niet meten met professionele astronomen.”