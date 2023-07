Buren vangen bot met verzet bouw landhuis in open veld Lierop

Herden­kings­bord jubileum­jaar laat hoogtepun­ten gemeente Steenber­gen zien

NIEUW-VOSSEMEER - Alle bezienswaardigheden in de gemeente zijn er op te zien en Nieuw-Vossemeer had woensdagochtend de primeur. Wethouder Maurice Remery onthulde bij het A.M. de Jongmuseum een bord dat een blijvend aandenken vormt aan het jubileumjaar.