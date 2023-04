Buren willen af van bed & breakfast: ‘Ze kijken niet alleen in onze tuin, maar ook in onze woonkamer’

Juwelier in Steenber­gen blijft kalm na inbraak: ‘Dit is niet gedaan door mensen die er verstand van hebben’

STEENBERGEN - Bij juwelier Broekhuis in Steenbergen is in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. Door het beveiligingssysteem is de buit van de daders ‘zeer beperkt’ gebleven, meldt de eigenaar. ,,Het is vooral frustrerend dat je hard werkt en dat dit dan gebeurt.”