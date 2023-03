Burgemeester Boy Scholtze wordt inwoner van het dorp Drimmelen: ‘Het mooiste dorp van Brabant’

Scholtze vertelde dat donderdagavond in een vergadering van de gemeenteraad. Formeel kreeg Scholtze in die vergadering een ontheffing van de woonplaatsvereiste die in de Gemeentewet staat. Volgens die wet dient een burgemeester in de eigen gemeente te wonen, maar kan daar maximaal een jaar van vrijgesteld worden.

Huis gaf doorslag

Scholtze, die nu in Udenhout woont, zei in een interview een dag na zijn benoeming dat hij en zijn partner rustig de tijd namen om een woning te zoeken, maar daar zijn ze relatief snel in geslaagd. Ook vertelde hij toen geen voorkeur te hebben voor een van de kernen in de gemeente. Dat is nog steeds zo. ,,Het huis gaf de doorslag, niet het dorp”, zei hij desgevraagd na afloop van de raadsvergadering.