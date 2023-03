Burgemeester gooit pand hennepkwekerij Erp half jaar dicht

Dit heeft burgemeester Kees van Rooij, van Meierijstad, donderdag bepaald. De sluiting gaat onmiddellijk in en past bij de zogenoemde Wet Damocles. Op basis hiervan gooien burgemeesters panden waarin drugs gemaakt of verhandeld zijn dicht voor een bepaalde periode.

Professionele kwekerij

De kwekerij was opgesteld in panden achter een woning aan een doodlopend straatje in het buitengebied van Erp. Hier vond de politie op 13 december een hennepkwekerij met 260 planten. De brandweer en Brabant Water assisteerden bij de operatie. Er werd destijds niets gemeld over eventuele aanhoudingen van personen. Wel werd een auto in beslag genomen.