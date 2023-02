Burgemeester van Rooij bezoekt Veghelse moskeeën en betuigt steun aan slachtoffers: ‘Ik word steeds stiller als ik de beelden zie’

VEGHEL - Burgemeester Kees van Rooij van gemeente Meierijstad bezocht vrijdagmiddag net voor het vrijdagmiddag gebed de Selimiye Moskee in Veghel en daarna Moskee An-Nour om steun te betuigen aan de slachtoffers van de verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië.

,,Wij weten dat velen van u nog in onzekerheid zijn over hoe het met uw familie is en dat moet verschrikkelijk zijn. Ik word elke dag steeds stiller als ik de beelden zie. Wij gaan als gemeente Meierijstad kijken wat we kunnen bijdragen om te helpen, al zal dat gezien de omvang van de ramp nóóit genoeg zijn.”

Geen nieuws over Turkse jongen uit Veghel

Het raakt de burgemeester dat in zijn gemeente zoveel Turkse gezinnen zijn getroffen. Een groot deel komt uit de regio van het zwaargetroffen Gaziantep. Een geboren en getogen Veghelaar die na zijn studie met zijn vrouw in Hatay ging wonen, wordt daar nu vermist. Sinds de aardbeving van afgelopen maandag is niks meer van hem vernomen.

Quote Een gezin uit Veghel is in één klap dertig familiele­den verloren Mikail Evlek

Het verdriet en machteloosheid noopt de gemeenschap tot actie”, vertelt de Veghelse Mikail Evlek over Turken die naar de Selimiye Moskee zijn gekomen om de burgemeester te horen spreken en om daarna gezamenlijk te bidden voor de slachtoffers én voor een wonder. ,,Nog dagelijks halen ze mensen onder de ingestorte huizen, dat geeft hoop. Maar er is ook veel leed, een gezin uit Veghel heeft in één klap dertig familieleden verloren.”

Om bezig te blijven bakken de moeders vandaag non-stop Lahmacun en verkopen die naast de Moskee. De opbrengst gaat naar de slachtoffers. De moskee heeft in samenwerking met AFAD een lokale hulporganisatie een vliegtuig van Corendon geregeld dat vandaag naar Turkije is vertrokken. Tot de nok toe gevuld met hulpgoederen. De volgende lading staat opgestapeld klaar in de aula van de moskee.

Meegelift op vliegtuig vol hulpgoederen

Nazli, de echtgenote van Evlek is meegelift op het vliegtuig. ,,Mijn schoonzus heeft een medische achtergrond en werd opgeroepen en mijn vrouw wilde per se mee om te helpen. Niet gaan, was geen optie alleen was er geen plek meer in het vliegtuig. Toch is ze met een koffer naar Schiphol vertrokken en heeft gewacht. Ze had geluk want er vielen mensen uit. Nu helpt ze in de buurt van Hatay, waar ook de vermiste zoon uit Veghel vandaan komt.”