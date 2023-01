Burgemeester Vught chagrijnig na val wethouder én coalitie: ‘Dit raakt onze bewoners en ondernemers’

Necrologie Veel kunste­naars hebben les gehad van Thijs van Kimmenade (1946-2023). ‘Hij was heel vinding­rijk’

MILHEEZE - Zondagavond was Thijs van Kimmenade nog bij de opening van een expositie in Galerie Nasty Alice in Eindhoven. De volgende ochtend bleek dat de kunstenaar en voormalig docent in zijn woning in Milheeze was overleden. Van Kimmenade is 77 jaar oud geworden.

26 januari