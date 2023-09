Busjes botsen op vrachtwagen op snelweg, familieleden slachtoffer steken de rijbaan over

Onherken­baar veranderde plek in het stadshart: het ‘Central Park’ van Helmond

HELMOND - Volgens de meteorologen is het officieel al herfst, maar de zomer is in volle glorie terug. Tijdens de middagpauze is het maandagmiddag dan ook goed toeven in het Burgemeester Geukerspark, het ‘Central Park’ van Helmond.