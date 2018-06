Buurman slaat Angela gebroken kaak: 'Als mijn zoon (14) er niet tussen was gesprongen, was hij niet gestopt'

Op het moment dat ze haar zorgen uitspreekt over haar zoon, gaat de telefoon van haar man Jos Damen over. ,,Dit is vast het langverwachte telefoontje van de politie", zegt Angela. Hij neemt op en zegt meteen na de eerste zin te hebben gehoord: ,,Dit gaat over hém.’’



Angela zegt dat ze haar hart in haal keel voelt kloppen en luistert in stilte naar haar bellende man. Ze ziet een opgeluchte blik in zijn gezicht verschijnen. Als hij ophangt zegt hij: ,,Je hoeft je geen zorgen meer te maken.’’ De politie vertelde hem net dat de dader nog een week langer in zijn cel moet blijven, zodat er nog meer bewijs over hem en zijn achtergrond verzameld kan worden. Het beste nieuws op dat moment: ,,Hij mag nooit meer in deze straat wonen.’’